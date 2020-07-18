Нова кохана українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник блиснула красою під час тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Коли до моря один день», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах дівчина позує в облягаючому купальнику, демонструючи вишукану красу. А на інших кадрах дівчина показує, як «потіє» заради ідеальних вигинів.

«Сьогодні я погано спала, ось і спорт важко давався. Але прокачати сідниці перед морем — must do», — йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що шанувальники дівчата могли милуватися красою знаменитості лише мовчки, адже кадрами вона поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що кохана українського телеведучого Володимира Остапчука здивувала несподіваними фактами про себе.

Після того, як пара оголосила про відносини, дівчина відразу ж привернула увагу до себе і почала активно вести профіль в Instagram, захоплюючи фігурою і розповідями про гармонії. Цього разу під яскравим фото дівчина також відверто розповіла про таємні факти зі свого життя.

При цьому і коханий Христини Володимир також не стримався, залишивши коментар зі своїми особистими фактами про неї.

Так, дівчина зазначила, що з кожним днем її аудиторія стає більше, тому вона вирішила розповісти кілька цікавих фактів про себе.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.