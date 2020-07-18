Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко вразила красою під час відпочинку і планами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Відразу 3 відмінні новини😃😃😃😃😍😍😍😍😍!!! Ми з моєю командою готуємо 3 крутих телевізійних проекти: Перший ви всі дуже довго чекали, Другий навіть і подумати не могли про таке, Третій обов'язково в цьому році отримає ТЕФІ! Просто хотіла поділитися з вами своєю радістю і трохи заінтригувати. Поки не можу розповісти всіх подробиць, але дико хочу вас здивувати», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Тодоренко позує в сукні на тлі моря, демонструючи неймовірну красу.

«Все буде вогонь!», «така красива», «на Вас, Регіна, завжди приємно дивитися», «Захоплююся вами, Регіна», «крутишка», «клас», — пишуть її шанувальники.

До цього ми повідомляли, що Регіна Тодоренко похвалилася ідеальним чином перед дзеркалом в гримерці.

Артистка вирішила показати кадр, на якому блиснула формами і яскравим макіяжем перед дзеркалом. Як відомо, останнім часом Тодоренко ділиться новими кадрами вкрай рідко, уникаючи критики після скандалу з неумісним висловлюванням про знущання щодо жінок.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку

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