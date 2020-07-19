Курс валют в Україні 19 липня візьме «низький старт» перед початком нового тижня, гривні готуються зробити нереально боляче

Про це повідомляє Politeka.

Так, стодоларова купюра набере відразу кілька позицій: +8,68 грн. До середини останнього робочого дня він вже набрав кілька позицій, тому варто очікувати подальшого подорожчання.

Євро також не буде «пасти задніх», почавши новий робочий тиждень з +12,64 гривні.

Курс валют в Україні на 19 липня від Нацбанку:

Долар — 27,2738 грн

Євро — 31,129 грн

Російську національну валюту ж всі охочі зможуть придбати буквально за «копійки»: десять рублів потрібно буде віддати всього 3,8364 гривні.

До цього ми писали, що курс долара в Україні після зміни голови НБУ має шанси на стрибок в короткостроковій перспективі.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Україна 24 озвучив експерт Андрій Блінов.

За його словами, такі зміни не будуть характеризуватися різкими коливаннями курсу долара стосовно національної валюти.

Блінов також звернув увагу, що новий глава НБУ озвучив два важливих меседжу.

Млинців не сумнівається, що зараз є необхідність змінити прогнозований курс долара на поточний рік. Він упевнений, що вийти на середній курс 29,5 грн/$ - нереально.

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