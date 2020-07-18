Модель Міла Кузнєцова, яка минулого тижня стала рекордсменкою України завдяки своїм видатним формами, приміряла хижий наряд
Так, 9 липня, дівчина з 13 розміром і обхватом грудей у 135 см офіційно стала українкою з самими великими натуральними грудьми. Рекорд зафіксував Національний реєстр рекордів України.
Треба сказати, що 31-річна уродженка міста Лубни Полтавської області досить популярний блогер, вона активно веде свою сторінку в Instagram і постійно ділиться з фанатами жаркими кадрами, передає Politeka.net.
На одному з нових фото Кузнєцова позує у вбранні леопардового забарвлення, в якому ледве вмістилися пишні форми в мереживному бюстгальтері, який Міла злегка засвітила. На голові дівчини красується пов'язка для волосся, такого же хижого забарвлення. Кузнєцова яскраво нафарбована і виглядає щасливою.
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«Я знаю. Нам дійсно потрібно побільше сонця, чи не так?», - звернулася вона до фанатів.
На що вони миттєво відреагували різними коментарями.
«Звичайно 💞 сонечко дарує посмішку і гарний настрій 👍», «Нам потрібно більше з*с, ой», - пишуть в мережі.
Звернемо увагу, що параметри Міли Кузнєцової. При зрості 173 см обсяги грудей, талії і стегон такі: 135-86-116 см.
У Києві Міла отримала економічну і юридичну освіту, працює помічником юриста і зізнається, що надлишку уваги від чоловічої статі у неї немає, тому з заміжжям не поспішає.
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