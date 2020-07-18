Українські співачки з "Квартал 95" Марта Адамчук і Віра Кекелія приголомшили яскравим спільним фото

Як передає Politeka.net. Адамчук опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позує поруч з подружкою і колегою.

Пекуча брюнетка Марта постала в червоному платті, а ніжна блондинка Віра - в білому.

Дівчата продемонстрували свої вечірні вбрання, включаючи макіяж, поблизу. Чарівні посмішки у обох на обличчях доповнили цей казковий знімок. Адамчук зазначила, що вони з Кекелією, наче сестри, натякнувши, що вже настільки зріднилися за час роботи на проекті.

"Сістер) @kekeliavera", - підписала Марта.

Користувачі за короткий час встигли оцінити фото і залишити декілька коментарів: "Ай, клас;))))"; "Красуні!😍".

Нагадаємо, раніше Марта опублікувала фото, на якому вони з Вірою в цих же нарядах, але в повний зріст.

"Ви подивіться на них))) Спасибі @kan_development за цей красивий вечір 🤍 ♥", - йдеться в повідомленні.

"Боже 🔥😍"; "Кров з молоком❤️👍"; "Ось Це Да! Вогонь і лід! Чудово ❤️🤍", - писали в коментарях.

Також ми писали, за словами здивованої Адамчук, їх з Кекелією нерідко плутають, незважаючи на різний колір волосся, очей, ді в цілому риси обличчя.

«А ви знали, що нас практично завжди плутають? Мене звуть Вірою, а її Мартою. Здавалося б — такі різні люди, насправді, можуть стати дуже рідними», — йдеться в повідомленні.

Дівчина супроводила пост показовим фото.

«Боже, близнюки. Ви точно не родички?», «А Потапу тепер здається, що і Віра схожа на Софію Ротару.», «ви насправді дуже схожі. Іноді здається, що Віра додає Ваші фото в свій профіль. Як ніби сестри», «Інь і янь», «Білочка і Розочка — є така казка», — відреагували користувачі.

Нагадаємо, спекотна брюнетка з «Квартал 95» звела з розуму яскравим чином з пікантною деталлю: «Чарівна».