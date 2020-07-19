Український репер Потап показав себе під час майбутнього сніданку

Співак активно ділиться знімками свого особистого і творчого життя на сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Так, репер здивував усіх зовнішнім виглядом, з'явившись на фото оголеним.

Артист похвалився жовтим кавуном в руках, піднявши його біля обличчя. При цьому було видно його голі плечі і груди. Потап посміхався, він виглядав задоволеним і свіжим.

Також репер показав, що приготовано на столі до сніданку йому і його дружині Насті Каменських. Можна помітити кілька яєць, овочі, ковбасу і багато чого іншого.

"Жовтий Кавун, доброго ранку", - підписав співак знімки.

За дві години пост зібрав понад 20 тисяч лайків та коментарів.

"Олексію, викладай побільше таких фоток, твій торс шикарний🔞🔥", "Зайва лише ковбаса 🤣", "Прекрасний здоровий сніданок, і чорна ікорка 😏 добре, що коли все добре 😍", "Маючи чорну ікру, ковбаса недоречна 😉😁", "Дуже смачно, до речі", "Меню пінікське чисто) на озеро))", "Льошо,Ви красень!!", "Класний! І смачний!", "Привіт,я теж пробувала.і різниці немає,що червоний, що такий😘", "Ничого собі який смачний,а головне корисний сніданок😉😉", "Диня і ваша голова схожа 😂😎", "І який він на смак? Такий як і звичайний?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Потап поділився забавним відео у своєму Instagram.

На кадрах артист сидить в кафе і виконує пісню своєї дружини, Насті Каменських, "Elefante". При цьому, для того щоб надати собі більшої схожості з одним з персонажів однойменного кліпу Потап вирішив зробити собі «хобот» з допомогою спеціальної маски.

В результаті його ніс став довгим, як у Буратіно.

Нагадаємо, Каменських на велосипеді і поранений Потап налякали зовнішнім виглядом: «Що з рукою».

Як повідомляла Politeka, спекотна Каменських на відпочинку блиснула бездоганною красою: «Потапу пощастило!».

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