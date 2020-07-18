37-річна співачка Анна Сєдокова влаштувала ажіотаж у мережі своїм зовнішнім виглядом і рішучим настроєм навчити жінок сексуальності

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, заявивши про те, що вигадала цілу систему "Я - жінка, яку хочуть", яка повинна, на думку Анни, допомогти представницям слабкої статі стати більш чутливими і бажаними.

На фото співачка постала в постапокаліптичному образі: топі з вирізом на найпікантнішому місці, штанях незвичайного крою з ланцюгами, рюкзаком зі смужками тканини, що розвіваються на вітрі, і ботильйонах на високій шпильці. Кучерява Анна в круглих сонцезахисних окулярах застигла під час кроку.

"Ми вибираємо виключно самі. Йти в нове життя або кожен день проживати за старими схемами. Я завжди сміливо крокувала вперед. Своїх дівчат на першому курсі #яЖенщинакоторуюхотят я називаю сестричками. За ці кілька днів ми вже змінилися і змінили своє життя. Жіночність, сексуальність, відсутність нескінченного самокопання і усвідомлення - це те, що приходить до моїх дівчаток", - поділилася співачка, закликаючи дам приєднатися до неї.

Користувачі з запалом кинулися обговорювати Сєдокову у новому образі "гуру":

"Анютка, витягни вату з лифана 😁👍"

"О боги!!!! 🤪🤪🤪 Нереальна !!!❤️"

"Цей ракурс не дуже , Анна"

"Надихає!"

"Гаряча Клеопатра"

"Уф Аня🔥🔥"

"Ух!🔥 Валькірія!!"

"*дь, скільки ж ло*ів у нас, гроші можна лопатою гребти 🤣🤣"

"Ви молодець Анна!Думаю ваші фанати пишаються вами)))🔥🔥🔥"

Нагадаємо, безсоромна Седокова в мереживній ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Седокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки: "Чекає свого вовка".