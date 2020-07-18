66-річна актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", сколихнула публіку розпатланим видом

Як передає Рoliteka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося архівне фото, на якому Кравченко постала з розпатланою зачіскою, але незмінною червоною помадою на губах і променистою посмішкою.

Тетяна показала себе в синьому светрі і тонкому шарфику на шиї бузкового відтінку.

"Всім доброго ранку )) ❤️😍", - підписаний кадр.

Користувачі не втрималися і щедро обдарували свого кумира компліментами, захоплюючись акторським талантом Тетяни.

"Найдушевніша і чарівніша акторка"

"Доброго ранку дорога, улюблениця народу. 👍❤️"

"Танюша і тобі доброго ранку в хату ❤️👏"

"Обожнюю свою землячку, чудова актриса, мила, безпосередня, проста жінка, на екрані, як в житті! Успіхів!❤️"

"Дуже приємна жінка!"

Раніше ми повідомляли, в мережі опублікували скрін одного з найбільш пам'ятних моментів "Сватів", в якому Кравченко постала з колегами-акторами Федором Добронравовим, Людмилою Артем'євою та Анатолієм Васильєвим. Кадр супроводили цитатою Кравченко, яка висловилася, що думає про сюжет серіалу:

Проект «Свати» залишається для мене цікавим сюжетом. На сьогодні це нестандартна ситуація, коли батьки можуть залишити дітей бабусям-дідусям, і ті охоче погодяться. Може, в Україні таке ще є, але в Росії - фантастика.❤️🙏🏼".

"Бабусі і дідуся в усьому світі однакові! Люблять онуків!"; "Ніякої фантастики!!! На кожні вихідні онучок до нас привозять діти! Ми дуже раді цьому! І це - Росія!!!"; "І нічого не фантастика. Це може в Москві бабусі не хочуть сидіти з онуками, але Москва це не вся Росія! Сидять і ще як!", - не погодилися з актрисою користувачі в коментарях.

Нагадаємо, Валюха з "Сватів" з червоними губами потрясла зовнішнім виглядом, актриса помолодшала на очах: фото