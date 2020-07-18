27-річна українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, вразила яскравим п'ятничним образом
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких блиснула пишною красою.
Так, Зарицька ефектно спустила з одного плеча сорочку, засвітивши мереживний ліфчик. На одному з фото красуня прикрилася рукою, але вже на наступному безсоромно виставила всі принади напоказ. Дівчина кинула томний погляд в камеру, "убивши" хижим поглядом. Яскравий макіяж зі стрілками доповнив її розкішний образ.
"Гарної всім п'ятниці😈 хто куди сьогодні?🤟🏼", - підписала кадри зірка.
Шанувальники кинулися обговорювати побачене, щедро обдаровуючи співачку компліментами в коментарях. Солістку KAZKA порівняли з дикою кішечкою.
Розправа над гривнею, нові штрафи і термінова заява Мінфіну – головне за ніч
ЗНО 2020: українським випускникам підклали свиню, "щоб відсіяти слабких..."
Масштабне скасування пенсій: у Пенсійному Фонді вже вирішили, кого залишать без грошей
Асмус вперше заговорила про причини розлучення з Харламовим: "Мало яку жінку влаштує..."
"Боже, яка гарна😍♥️"
"Хижачка🔥👀"
"Жінка-кішка, 🔥🔥🔥"
"Саша, Ви просто розкішні!"
"Ви схудли"
"Казка Казкова 🔥"
"Ох і гаряча кішечка !!!! 🔥😍"
Раніше ми повідомляли, Зарицька з незвичним макіяжем приголомшила публіку своїм рішучим настроєм. Дівчина продемонструвала неземну красу.
«Налаштована на серпень рішуче», — коротко йдеться в підписі до фото.
«Котячі очі», «брови супер», «мейк відпад», «вогонь», «королева», «вогонь брови ж», «ти найкраща», «надихає», «вогонь», «солоденька», — відгукнулися фанати в коментарях.
Також ми писали, як Олександра розбурхала домашніми кадрами, будучи в чорній майці. Артистка без тіні збентеження всунула в камеру вражаюче декольте, від якого перехоплює подих. При цьому співачка показала обличчя без косметики.
Нагадаємо, гаряча солістка KAZKA не втримала сукню на вітрі, сміливі кадри: "Бомба"
А ще Politeka писала, замотана в рушник KAZKA змінилася до невпізнання: "Взагалі на себе не схожа"
Також Politeka повідомляла, пишногруда красуня KAZKA зачарувала новою фігурою і зміною іміджу: топ гарячих образів