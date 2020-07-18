27-річна українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, вразила яскравим п'ятничним образом

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких блиснула пишною красою.

Так, Зарицька ефектно спустила з одного плеча сорочку, засвітивши мереживний ліфчик. На одному з фото красуня прикрилася рукою, але вже на наступному безсоромно виставила всі принади напоказ. Дівчина кинула томний погляд в камеру, "убивши" хижим поглядом. Яскравий макіяж зі стрілками доповнив її розкішний образ.

"Гарної всім п'ятниці😈 хто куди сьогодні?🤟🏼", - підписала кадри зірка.

Шанувальники кинулися обговорювати побачене, щедро обдаровуючи співачку компліментами в коментарях. Солістку KAZKA порівняли з дикою кішечкою.

"Боже, яка гарна😍♥️"

"Хижачка🔥👀"

"Жінка-кішка, 🔥🔥🔥"

"Саша, Ви просто розкішні!"

"Ви схудли"

"Казка Казкова 🔥"

"Ох і гаряча кішечка !!!! 🔥😍"

Раніше ми повідомляли, Зарицька з незвичним макіяжем приголомшила публіку своїм рішучим настроєм. Дівчина продемонструвала неземну красу.

«Налаштована на серпень рішуче», — коротко йдеться в підписі до фото.

«Котячі очі», «брови супер», «мейк відпад», «вогонь», «королева», «вогонь брови ж», «ти найкраща», «надихає», «вогонь», «солоденька», — відгукнулися фанати в коментарях.

Також ми писали, як Олександра розбурхала домашніми кадрами, будучи в чорній майці. Артистка без тіні збентеження всунула в камеру вражаюче декольте, від якого перехоплює подих. При цьому співачка показала обличчя без косметики.

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