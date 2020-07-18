Легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес блиснула пружними формами під час свого улюбленого танцю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Не вірте мені, просто дивіться! Маленький флешбек до одного з моїх улюблених танцювальних номерів», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Лопес виконує запальний танець разом зі своєю танцпідтримкою. Її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

«Ось це королівський номер!», «ти найкраща», «обожнюю тебе!», «це просто неймовірні форми! Танець просто космічний», «Джей Ло — обожнюю тебе!», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітилася в компанії гарячого красеня.

Правда, для ревнощів бойфренда 50-річної зірки Алекса Родрігеса немає підстав, оскільки Джей Ло позує на парі знімків разом з 26-річним співаком Малумой з Колумбії. Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На першому знімку Малума, повне ім'я якого Хуан Луїс Лондоні Аріас, сидить, прикривши голову червоною хусткою й у квітковому комбінезоні, а на другому він і Дженніфер заливисто сміються. При цьому звертає на себе увагу майка артистки, яка ледве прикриває соковитий бюст. Крім цього, на ній темні спортивні футболки й кросівки.

Нагадаємо, що сяюча Джей Ло показала, що витворяє з новим чоловіком і дітьми: "Які ж вони солодкі".

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