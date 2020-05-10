Ученые наконец-то выяснили причину, из-за которой покраснел астероид, который они исследуют с прошлого года

Первые образцы астероида, породы которого имели разные цвета, собрали в феврале 2019 года. Японский межпланетный зонд Hayabusa-2 выстрелил в небесное тело, после чего захватил несколько образцов первичной материи для исследования. Подробный отчет об исследовании был опубликован в журнале Science, передает «Апостроф».

Ученым удалось получить несколько снимков с астероида, на которых было видно, что он неоднороден. Некоторые его части были синего цвета, а другие – красного. Исследователи пришли к выводу, что части астероида покраснели из-за приближения к солнцу. Какое-то время он был слишком близко к солнцу, в результате чего нагревался и покраснел.

«Породы красного цвета на астероиде могли появиться из-за того, что порядка 300 тысяч лет назад его орбита временно поменялась, в результате чего астероид сблизился с Солнцем», - отмечается в исследовании.

А вот синие породы образовались уже позже. Когда часть красных пород отпала в процессе движения астероида, стали проявляться синие места. Кроме этого, за время существования на астероиде постоянно образовывались новые кратеры. Со временем удары и истощение смешали красные и синие породы.

Напомним, что огромный астероид приближается к Земле, названы опасные даты: что будет происходить.

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