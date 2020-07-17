Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку в серіалі «Свати», приголомшила словами прямо на знімальному майданчику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Тетяни Кравченко в Instagram, яка в тому ж серіалі зіграла Валюху.

«Жарти від внучки», — йдеться в повідомленні.

На самих кадрах Валентина спілкується з «онукою», розпитуючи про те, куди подівся її коханий.

«Дізнався, що я вагітна і втік», — коротко відповіла Кошмал.

Після цих слів Кравченко нібито «стало погано», але її відразу ж вирішили порадувати, що це жарт.

«Тьху на тебе, серце мало не зупинилося», — уточнила вона.

До цього ми розповідали, що актриса Анна Кошмал, яка прославилася після серіалу «Свати», поділилася з шанувальниками рецептом млинців

Рецепт і фото вийшли млинчиків вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«Обожнюю млинці та все життя вчуся їх нормально смажити. Сніданок як особливий ритуал», - підписала фото зірка.

Шанувальникам Кошмал дуже сподобався рецепт. Багато звернули увагу на секретний інгредієнт млинців - мигдальне молоко. Як відомо, Ганна веган, тому вона не використовує просте молоко. Але завжди можна зробити заміну.

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