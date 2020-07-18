Курс валют в Україні 18 липня застигне на місці, готуючись до несподіваного ривка в перший робочий день

Про це повідомляє Politeka.

Так, долар почне наступний тиждень з несподіваного плюси: +0,0868. До середини останнього дня валюта вже розігналася до 27,3454, а до кінця дня вирішив набрати ще більше.

Євро також у понеділок підвищать: +0,1264.

Курс валют в Україні 18 липня від Національного банку:

100 доларів 2727,38 грн;

100 євро — 3112,9 грн.

Російська національна валюта буде і далі прогинатися під гривнею: 3,8364 грн за десять російських рублів.

До цього ми наводили слова фінансиста Сергія Фурси про те, з якими проблемами зіткнеться гривня після зміни голови НБУ

"Те, що відбулося з НБУ в останній місяць, — це "зрада" і найбільший удар по економіці України за багато років. Це удар...", — відреагував аналітик на зміну глави регулятора.

"Зараз нічого не відбуватиметься — місяць, два. Тому що у нас є високий запас міцності, і зміни, які можуть статися, не відбуваються в один момент. Результат цих змін ми відчуємо через 6-12 місяців. Те ж саме ми проходили при Януковичі. Точно так само почнуть друкувати гроші. Поки що все буде нормально. Ближче до зими гривня поповзе вгору", — попередив Сергій Фурса в ефірі телеканалу.

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