Курс валют в Україні 18 липня застигне на місці, готуючись до несподіваного ривка в перший робочий день
Про це повідомляє Politeka.
Так, долар почне наступний тиждень з несподіваного плюси: +0,0868. До середини останнього дня валюта вже розігналася до 27,3454, а до кінця дня вирішив набрати ще більше.
Євро також у понеділок підвищать: +0,1264.
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Курс валют в Україні 18 липня від Національного банку:
100 доларів 2727,38 грн;
100 євро — 3112,9 грн.
Російська національна валюта буде і далі прогинатися під гривнею: 3,8364 грн за десять російських рублів.
"Те, що відбулося з НБУ в останній місяць, — це "зрада" і найбільший удар по економіці України за багато років. Це удар...", — відреагував аналітик на зміну глави регулятора.
"Зараз нічого не відбуватиметься — місяць, два. Тому що у нас є високий запас міцності, і зміни, які можуть статися, не відбуваються в один момент. Результат цих змін ми відчуємо через 6-12 місяців. Те ж саме ми проходили при Януковичі. Точно так само почнуть друкувати гроші. Поки що все буде нормально. Ближче до зими гривня поповзе вгору", — попередив Сергій Фурса в ефірі телеканалу.
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