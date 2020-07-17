Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе

На фото Зарицька показала себе в чорній майці. На красуні більше нічого не було видно, зате можна помітити пристойне декольте, в якому дівчина не приховувала свою гордість. Олександра дивилася на камеру і демонструвала себе досить близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Зарицька викинула знімок в Сторіс Інстаграм, тому ніхто не зміг нічого написати, але так і хочеться сказати: "Розмір що треба!"

Звернемо увагу, що на знімку Зарицька позує з ідеальним макіяжем, демонструючи позаземне красу.

Повідомлялося, що солістка групи KAZKA Олександра Зарицька анонсувала вихід їх нового альбому.

Цю публікацію Саша супроводила своїм новим Селфі. На чорно-білому фото дівчина пильно дивиться в камеру.

Раніше ми повідомляли, що KAZKA похвалилася чотирилапим поповненням.

У мікроблозі популярної української групи в Інстаграм днями з'явився новий знімок, який нікого не залишив байдужим.

Солістка «KAZKA» Олександра Зарицька на знімку тримає на руках премилі цуценя породи «французький бульдог». Маленьку назвали Еффі.

Ми писали, що абсолютно недавно український гурт "KAZKA" випустила кліп на пісню "Палала", який зняв режисер Алан Бадоєв.

На знімках присутня співачка в наряді, який обтяг її пишні форми. Також від погляду не приховати глибоке декольте сукні.

Нагадаємо, пишнотіла солістка KAZKA сяяла красою у величезному декольте

А ще Politeka писала, гаряча солістка KAZKA не втримала сукню на вітрі, сміливі кадри

Також Politeka повідомляла, що замотана в рушник KAZKA змінилася до невпізнання



