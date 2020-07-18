Відома модель Ана Чері показала себе і розповіла про майбутню тренуванні

На фото Чері позує в купальнику, демонструючи пишні форми у величезному декольте. Красуня посміхалася на камеру і знімала сама себе досить близько. Волосся Ана вирішила зібрати в хвіст, а на пальцях показувала символ миру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт всім. Приєднуйтесь до мене завтра вранці о 9.00 за тихоокеанським часом. Приєднуйтесь до мене для веселої пітною сесії - побачимося", - написала Ана.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так гарно з хвостиком", "Приголомшливо, прекрасна богиня", "Ще трохи ближче", "Вона діва", "Прекрасна", "Ідеальний вигляд".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері не втомлюється хвалитися досконалими формами, які заробила під час своїх активних тренувань.

Красуня вирішила продемонструвати накачані м'язи, навівши камеру на дзеркало. Модель підняла футболку і засвітила чорний спортивний ліфчик. Ана кокетливо задирала і його, щоб показати, своє тіло, як можна краще.

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Ана Чері блиснула бездоганною красою під час «диких» ігрищ з подругою.

«Твої відчуття, коли ти частина чогось більшого…», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кокетлива Чері в леопардовому корсеті змусила почервоніти, показавши красу

А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері пограла солодкими "арбузиками" в крихітному бікіні

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ана Чері у вузькому купальнику спокутувала свої найсмачніші місця в басейні



