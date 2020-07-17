Українська модель Міла Кузнєцова, видатний бюст якої відзначили в Національному реєстрі рекордів України, похвалилася своїм достоїнством
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram. (Щоб подивитися – прокролльте вниз)
«Так виглядає щастя 💜», - коротко підписала знімок модель.
На фото дівчина позує навпроти стадіону «Олимпийский» у Києві. Міла одягнена в коротке біле плаття, гудзики якого розстебнуті на грудях, оголюючи значні форми.
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Зазначимо, у фоловерів моделі виникло питання з цього приводу.
«А на гудзики плаття застібнеться чи ні?» - запитали в коментарях. При цьому Кузнєцова відповіла, що не застібнеться.
Спокусливий образ на фото підкреслює яскравий макіяж. Зокрема червона помада. Кузнєцова закинула руки за голову й дивиться вгору.
Вигляд моделі не залишив байдужими фоловерів. Кузнєцову засипали компліментами.
«Гарна», «Вогонь», «Повністю згоден, так дійсно виглядає щастя!!!», «Щастя сховала під сукню», «Ти просто супер!!!», - пишуть в коментарях.
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