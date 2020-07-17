Українська модель Міла Кузнєцова, видатний бюст якої відзначили в Національному реєстрі рекордів України, похвалилася своїм достоїнством

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram. (Щоб подивитися – прокролльте вниз)

«Так виглядає щастя 💜», - коротко підписала знімок модель.

На фото дівчина позує навпроти стадіону «Олимпийский» у Києві. Міла одягнена в коротке біле плаття, гудзики якого розстебнуті на грудях, оголюючи значні форми.

Зазначимо, у фоловерів моделі виникло питання з цього приводу.

«А на гудзики плаття застібнеться чи ні?» - запитали в коментарях. При цьому Кузнєцова відповіла, що не застібнеться.

Спокусливий образ на фото підкреслює яскравий макіяж. Зокрема червона помада. Кузнєцова закинула руки за голову й дивиться вгору.

Вигляд моделі не залишив байдужими фоловерів. Кузнєцову засипали компліментами.

«Гарна», «Вогонь», «Повністю згоден, так дійсно виглядає щастя!!!», «Щастя сховала під сукню», «Ти просто супер!!!», - пишуть в коментарях.

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