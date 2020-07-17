Суддя популярного шоу «Топмодель по-українськи» Алла Костромічова блиснула фігурою в новій фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Хороша баска», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що баска — це додатковий елемент одягу, який чимось нагадує коротку жіночу спідницю вільного крою. Її колега по проєкту — фотограф Соня Плакидюк, високо оцінила красу моделі: «Сек*і бамбіна!».
Податок на нерухомість підняли до межі, скільки доведеться платити: "За кожен метр..."
Рекордний курс валют, новий глава НБУ і підвищення зарплат – головне за ніч
50-річна Дженніфер Лопес звела з розуму неймовірною фігурою в шкіряній білизні: "Пантера"
Асмус вперше заговорила про причини розлучення з Харламовим: "Мало яку жінку влаштує..."
Звернемо увагу, що інші користувачі також висловили слова захоплення, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
«Ви надихаєте мене», «після іспиту відкрилася зовсім по-новому», «чудова», «справжня муза», «ох, яка у вас лінія щелепи», «елегантна, з родзинкою», «фігура – космос», «богиня XXI століття», — пишуть вони.
До цього повідомлялося, що модель Алла Костромічова, ведуча «Топмодель по-українськи» відверто розповіла про те, як це бути дружиною іноземного мільйонера і чому її життя не можна назвати казкою.
Своїми зізнаннями 34-річна зірка світових подіумів поділилася в програмі Маші Єфросиніної «Іспит».
Як відомо, модель заміжня за італійським мільйонером Джейсоном Капоне, у шлюбі з яким вона народила 16 листопада 2015 року сина Сальваторе.
Нагадаємо, ведуча «Топмодель по-українськи» в крихітному бікіні осоромилася за подруги.
А ще Politeka писала, що ведуча "Топмодель по-українськи" показала ідеальні вигини перед дзеркалом.
Також Politeka повідомляла, що провідна "Топмодель по-українськи" з гордістю показала груди в шкіряному боді.