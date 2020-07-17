Суддя популярного шоу «Топмодель по-українськи» Алла Костромічова блиснула фігурою в новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Хороша баска», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що баска — це додатковий елемент одягу, який чимось нагадує коротку жіночу спідницю вільного крою. Її колега по проєкту — фотограф Соня Плакидюк, високо оцінила красу моделі: «Сек*і бамбіна!».

Звернемо увагу, що інші користувачі також висловили слова захоплення, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

«Ви надихаєте мене», «після іспиту відкрилася зовсім по-новому», «чудова», «справжня муза», «ох, яка у вас лінія щелепи», «елегантна, з родзинкою», «фігура – космос», «богиня XXI століття», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що модель Алла Костромічова, ведуча «Топмодель по-українськи» відверто розповіла про те, як це бути дружиною іноземного мільйонера і чому її життя не можна назвати казкою.

Своїми зізнаннями 34-річна зірка світових подіумів поділилася в програмі Маші Єфросиніної «Іспит».

Як відомо, модель заміжня за італійським мільйонером Джейсоном Капоне, у шлюбі з яким вона народила 16 листопада 2015 року сина Сальваторе.

Нагадаємо, ведуча «Топмодель по-українськи» в крихітному бікіні осоромилася за подруги.

А ще Politeka писала, що ведуча "Топмодель по-українськи" показала ідеальні вигини перед дзеркалом.

Також Politeka повідомляла, що провідна "Топмодель по-українськи" з гордістю показала груди в шкіряному боді.