Популярна українська виконавиця MARUV влаштувала жаркий танець з подружкою в присутності людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Виховний процес», — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що MARUV танцює зі своєю подружкою, яка в якийсь момент нахиляється і застигає в гарячій позі, поки сама знаменитість демонстративно показує на неї пальцем. Все це відбувається під захоплені звуки її друзів.

Уточнимо, що шанувальники MARUV не змогли відреагувати на зухвалу витівку, оскільки кадрами знаменитість поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що співачка MARUV закликала під провокаційним кліпом слухати її пісні на російській платформі шведського музичного сервісу Spotify.

Як відомо, кілька днів тому стрімінговий сервіс запустив відкрив доступ до музичного контенту на території України. З цього приводу зірки тут же закликали слухати їх сторінки на даній платформі.

Проте фанати Анни виявилися збентежені тим, що Maruv не повідомила про те, як її сторінку українцям.

"Вітаю всіх з запуском Spotify Russia. Підписуйтесь на мій плейлист This Is Maruv", – написала співачка під роликом, в якому позувала в незвичайному сукню, приховує її форми однієї сіточкою.

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