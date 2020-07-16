Украинская певица MARUV призвала под провокационным клипом слушать ее песни на российской платформе шведского музыкального сервиса Spotify

Как известно, несколько дней назад стриминговый сервис запустил открыл доступ к музыкальному контенту на территории Украины. По этому поводу звезды тут же призвали слушать их страницы на данной платформе.

Однако фанаты Анны оказались обескуражены тем, что Maruv не сообщила о том, как ее страницу найти украинцам.

"Поздравляю всех с запуском Spotify Russia. Подписывайтесь на мой плейлист This Is Maruv", – написала певица под роликом, в котором позировала в необычном платье, скрывающим ее формы одной сеточкой.

"В нашем мире миллион вещей, которые нас разъединяют. Мы можем разговаривать на разных языках, исповедовать разные религии, быть разных наций, цветов кожи, иметь разную сексуальную ориентацию. Музыка – это единственная сила, которая нас объединяет", – заявила певица, но нарвалась на критику из-за неоднозначной поддержки РФ.

Как известно, Анну критикуют за ее постоянные концерты в РФ, а также гастроли по городам страны-агрессора, а также за вечную любовь к раздеваниям. Некоторые даже написали, что "Анна снова трясет этими костюмами и это не круто".

Не так давно певица рассказала, как переживала карантин, как отменила часть концертов из-за него и как тперь проходят ее будни. Занимаясь подготовкой к эпичному возвращению, похоже, Анна не щадит себя и коллег. Благодаря своим танцам выступления Корсун очень привлекают аудиторию, поэтому девушка занимается с командой едва ли не каждый день.

Недавно также Анна в черных велосипедках и черной майке блеснула растяжкой на одной из тренировок. Девушка показала, как танцует с коллегами и не стесняется естественного и несколько измученного вида.

Затем Анна продемонстрировала свое мастерство акробатики - с легкостью села на шпагат, подчеркнув, что заниматься нужно с осторожностью. Перед тем, как выполнять свои трюки, Анна же не раз отмечала, что много тренировалась и даже худела для исполнения некоторых акробатических элементов.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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