Популярная украинская исполнительница MARUV устроила жаркий танец с подружкой в присутствии людей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Воспитательный процесс», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что MARUV танцует со своей подружкой, которая в какой-то момент наклоняется и застывает в горячей позе, пока сама знаменитость демонстративно показывает на нее пальцем. Все это происходит под восторженные звуки ее друзей.

Уточним, что поклонники MARUV не смогли отреагировать на дерзкую выходку, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что певица MARUV призвала под провокационным клипом слушать ее песни на российской платформе шведского музыкального сервиса Spotify.

Как известно, несколько дней назад стриминговый сервис запустил открыл доступ к музыкальному контенту на территории Украины. По этому поводу звезды тут же призвали слушать их страницы на данной платформе.

Однако фанаты Анны оказались обескуражены тем, что Maruv не сообщила о том, как ее страницу найти украинцам.

"Поздравляю всех с запуском Spotify Russia. Подписывайтесь на мой плейлист This Is Maruv", – написала певица под роликом, в котором позировала в необычном платье, скрывающим ее формы одной сеточкой.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья