31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", поділилася в Instagram несподіваним кадром зі зміною іміджу

Зовсім скоро стартує нове шоу "Холостячка", де в головній ролі виявиться амбітна актриса Ксенія Мішина. За її любов будуть боротися відразу кілька чоловіків, а у фіналі вона обере лише одного. Готуючись виявитися в центрі уваги, зірка всіляко привертає увагу до себе в Instagram, а також розповідає про свої плани на майбутнє.

Не так давно Ксенія розповіла про правила вибору чоловіка, на що звертає увагу, які якості їй важливі. Потім актриса розповіла про особисті звички. В цей же раз в Instagram їй вдалося привернути увагу до себе новим образом - Ксенія опублікувала кадр, на якому з'явилася в новому іміджі.