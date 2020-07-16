31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", поділилася в Instagram несподіваним кадром зі зміною іміджу
Зовсім скоро стартує нове шоу "Холостячка", де в головній ролі виявиться амбітна актриса Ксенія Мішина. За її любов будуть боротися відразу кілька чоловіків, а у фіналі вона обере лише одного. Готуючись виявитися в центрі уваги, зірка всіляко привертає увагу до себе в Instagram, а також розповідає про свої плани на майбутнє.
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«Подумаю ... 🤍», - загадково підписала Ксенія.
Фанати відразу ж відповіли:
«У темному кольорі краще», «Не,не треба. Що ти накоїла? Давай назад)))», «Краще не думати, брюнеткою крутіше❤️», «Нееет, краще з темнымии», «Ні, тільки не блонд. Він категорично Вам не йде. З Вашим природним кольором волосся набагато краще 😉👍», « [краще брюнеткою), а так прям як копія Ратаковски🙄❤️», «З темним кольором волосся краще!!», «Вам йде) але з темним ви більш ефективна)) я от теж недавно з світлого в темний перефарбувалася))», «Вам йде, але зі своїм кольором набагато краще!! Світлий, як-то простить! Але вирішувати тільки Вам!!», «Королева😍😍😍😍😍😍😍»Ні, не треба ) тобі брюнет відмінно ,і до лиця!)».
Також перед стартом "Холостячки" Мішина Ксенія вирішила розповісти в Instagram про себе трохи більше, поділитися різними фактами, а також представити цілу серію фото з різних фотосесій. Зірка в цей раз з'явилася в незвичайному чорному платті, вкритому сітчастої тканиною. Причому доповнила свій наряд зірка грубуватими черевиками на тракторній підошві.
«Вагома і критична частина мене 🤪 Я з тих, для кого не існує таких понять як: правильно чи неправильно. У кожного своє ... з досвіду, мислення, бажання, бачення цього світу ...⠀ Тільки нехай усі будуть щасливі ❤️», - написала Ксенія.
Фанати відразу ж відреагували:
«Прекрасна», «Super fotka😀», «Неймовірна ❤️», «Повністю з тобою згодна!!! Чорний 🖤🖤🖤 onelove 👌🏻», «Красуня🤗😊», «Нереальна❤️❤️❤️», «Чарівна і приваблива у всіх образах! 🌟», «Аа яка красуня❤️🔥😍», «👍👍👍🤣🤣🤣🤣стиль-"Шалунья"!!!!!», «Правильно ++❤️❤️ будь щаслива 🤗😍», «В серіалі фортечна - Ви найкрасивіша! Нехай не ображаються інші актриси! Я думаю, головна роль Вам більше б підійшла😉».
Нагадаємо, що Мішина Ксенія стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".
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