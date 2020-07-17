Відома модель Жизель Олівейра з Victoria’s Secret показала себе в ніжних тонах

На фото красуня була в рожевих лосинах і топі, а образ доповнила чорними окулярами. Жизель зібрала волосся в хвіст, а сама вийшла гуляти по Нью-Йорку. Дівчина в руках тримала гаманець, поки позувала перед фотографом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Носіння рожевого костюма", - написала Жизель під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Perfection", "Шалено красиві", "Верхня східна сторона", "Це літня муза, тіло в серце", "У вас є рожеве плаття, дуже ідеально, прекрасне малятко", "Ти виглядаєш прекрасно, як ангел. Невинний і ідеальний. У тебе чарівна краса. Ти прекрасна", "втілення краси лежить у вашій фігурі", "Йога тренує фігуру на дамах", "Ти вбиваєш поглядом".

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Модель крутилася перед камерою, щоб зафіксувати найкрасивіші місця свого тіла.

Грайлива красуня розстебнула кофтину і блиснула незвичайною білизною, нагадує швидше залізні півкільця від ліфчика. При цьому невелика груди була повністю оголена.

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