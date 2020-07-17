Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала себе і розповіла про саме улюблене

На фото Ебі позує в блакитному халаті з поясом, який відкрила для фото. Під ним можна побачити прозору білизну з сіточки, яка не приховало пишних форм красуні, роблячи фото максимально гарячим. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернення до минулого року. Одна з моїх улюблених фотографій", - написала Ебі.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Колір просто шикарний, Ебігейл", "Боже мій, лялька, я люблю тебе", "Напрочуд гарна, як ви завжди є і будете", "так молодо Виглядаєш", "Усі ваші фото є улюбленими, потрібні нові фото", "Моя улюблена теж", "Така мила принцеса", "Ти виглядаєш чудово, принцеса", "Дуже красиво і дуже мило. Дивно прекрасно і чудово, мій ангел".

Раніше ми писали, що популярна американська модель Ебігейл Рэтчфорд блиснула розкішною фігурою в купальнику.

Свіже фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина одягла міні-бікіні, яке ледь прикрило її неосяжні груди. Пишний скарб моделі буквально вываливалось з маленьких клаптиков тканини. Маленькі трусики прикрили все зайве, зробивши відмінний акцент на тонкій талії Ебігейл.

Нагадаємо, Ебі Рэтчфорд зняла білизну, нічого не приховавши в бездонному декольте

А ще Politeka писала, що модель Ебігейл Рэтчфорд невинно пограла величезним бюстом в міні-бікіні

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд в панчохах і білизна вигнулась і показала нереальні розміри



