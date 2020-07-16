45-річний турецький актор Озан Гювен, що виконав одну з головних ролей в "Величному столітті", заявив, хто і є жертвою насильства, так це він

Так, в Стамбулі нещодавно спалахнув скандал, коли подруга актора Деніз Булусуз заявила на нього в поліцію, звинувативши в домашньому насильстві. Фото дівчини з каліцтвами на обличчі швидко поширилося в мережі.

В обвинувальному висновку говориться, що Гювен звинувачується в "образі", "заподіянні умисного тілесного ушкодження" та "позбавленні волі". У разі визнання його провини, зірку можуть засудити до тюремного ув'язнення строком до 13,5 років.

Гювен поспішив прокоментувати інцидент, заявивши про свою повну невинність. Актор упевнений в тому, що суд його виправдає. За його словами, Деніз сама завдала собі каліцтва, коли дізналася що він хоче з нею розлучитися. Таким чином вона нібито хотіла зіпсувати йому кар'єру.

Гювен подав апеляційну скаргу в Стамбульський суд у сімейних справах, в якій стверджувалося, що всі звинувачення були нереалістичними і що стороною, яка зазнала насильства, був він сам.

У своєму Instagram Гювен написав, що насильство не може бути виправдане і закликав публіку не робити поспішних висновків і дочекатися закінчення судового процесу.

"Я терплячий, будь ласка, будьте терплячими теж", - написав актор.

Раніше ми повідомляли, колега Гювена у "Величному століття" актриса Мер'єм Узерлі зізналася, що деякий час була в нього закохана.

Узерлі розповіла, що дуже зблизилася з Озаном Гювеном, який виконав роль Рустема-Паші. Вони дуже тісно спілкувалися за межами знімального майданчика і в один момент вона навіть закохалася в актора. Правда, романа між парою так і не сталося.

«Це почуття не покинуло мене до цих пір. У сценах з поцілунками я розкута, тільки якщо мій партнер - Гювен», - зізнавалася Мер'єм.

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