Каньє вже подав заявку як кандидат для участі у виборах

Знаменитий американський репер Каньє Уест оголосив в соцмережах, що висуває свою кандидатуру на пост президента США в нинішньому році

А сьогодні стало відомо, що артист вже зареєструвався як кандидат для участі у виборах президента США. Про це повідомляється в Телеграм-каналі «Раніше всіх…». В групі також є представлена форма з заявою Каньє - Форма №1, яка традиційно публікується на сайті Федеральної виборчої комісії США.

Згідно з заявкою репера, Уест буде балотуватися від комітету «Каньє 2020» в штаті Оклахома. Причому чоловік також вказала в заявці, що буде представляти партію з незвичайною назвою –назва партії пов'язано з абревіатурою BDY. За словами артиста, вона означає «День народження» (BDY Party).

Свою заявку співак додав вчора, 15-го липня, причому поки що Каньє не подавав більш серйозну Форму №2, що стосується збору та витрат більше 5000 доларів на виборчу кампанію.

Примітно, що після того, як чоловік Кім Кардашьян, репер Каньє Уест заявив про те, що має намір балотуватися в президенти, Кім стали частіше бачити в більш стриманих нарядах (звичайно, не в цьому випадку). Світська левиця копіює образи Меланії Трамп, Мішель Обами, Хіларі Клінтон і Лаури Буш.

"Ти найкраща Кім❤️"; "Королева😍💖💥"; "Перша леді США🔥🔥🔥❤️"; "моя перша леді"; "Що думає Каньє?", - пишуть в коментарях.

Як приклад, Кім днями вийшла у світ у білій сукні в підлогу — в комбінезоні того ж кольору і крою в лютому поточного року відвідала мавзолей Тадж Махал Меланія Трамп. Бізнеследі також копіювала образ Хілларі Клінтон в атласному жовтому платті і яскравий наряд Лаури Буш під час її поїздки в Лондон в 2012 році.

Експерти зауважують, що поки Кардашьян не дотягує до образу дружини глави держави. Недостатньо просто скопіювати плаття або вбрання.

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