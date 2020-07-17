Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе у всій красі

На кадрах красуня була в топі з величезним декольте і спідниці. Образ Анастасія доповнила стильними окулярами. Квітко дивилася в камеру і показувала свої пишні форми, а волосся вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися кадри понад 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Мені потрібна ця дитинка", "Ви набагато красивіше Кім Кардаш'ян", "Добрий день прекрасний", "Матуся така красива", "Красива MC", "Я б хотів поцілувати цю прекрасну принцесу".

Повідомлялося, що модель Анастасія Квітко захопилася формами своєї молоденької подружки-блондинки.

Так, в цей раз струнка блондинка в одній білизні з яскравою посмішкою підкорила соціальну мережу Instagram, адже кадр дівчата виглядав вельми вдало. Дівчина позувала в одній нижній білизні, зовсім не приховуючи достоїнств і пишних форм.

Раніше ми писали, що модель Анастасія Квітко похвалилася формами під час відпочинку.

Так, на опублікованих кадрах Квітко позує лежачи на кушетці біля басейну, демонструючи чудову фігуру. На іншому кадрі модель спеціально застигла в пікантній позі, демонструючи, чим же її нагородила природа.

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