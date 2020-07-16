Які області опиняться під ударом

Дощова погода поки не планує йти з України

Про це пише Politeka.net.

За прогнозами синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні, 16 липня, в західній частині України знову очікуються дощі.

Зокрема, рясні зливи з грозами пройдуть в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській і Тернопільській областях.

Якщо вдень повітря прогріється до позначки +22..+25 градусів, то вночі серйозно похолодає до +11..+14 градусів.

В інших українських регіонах переважатиме суха і тепла погода. Найспекотніше буде на Півдні України, де синоптики прогнозують до +27 градусів вдень (Крим, Миколаївська, Одеська і Херсонська області).

Аналогічна погода буде в центральних, північних і східних областях, де стовпчики термометрів вдень піднімуться до +26 градусів, вночі похолодає до +13..+16 градусів.

У Києві також буде сухо і без опадів. Температура вдень 24-26 градусів, а вночі - 14-16 градусів.

Раніше ми розповідали, як серпень доб'є українців погодою.

За словами синоптика Леоніда Горбаля, останній місяць літа запам'ятається українцям спекою і мінімальною кількістю опадів.

Горбаль у спілкуванні з журналістами зазначив, що останні дні липня будуть дощовими, але теплими, а температура встановиться на рівні +27…+29 градусів. Така погода буде і на початку серпня.

"2 серпня очікуються невеликі дощі на сході і півдні України, після настане суха і спекотна погода. До 11 серпня температура буде коливатися в межах від 26 до 33 градусів тепла вдень та +18…+20 вночі", – продовжив синоптик.

Нагадаємо, що Україну чекає нова погодна аномалія, прогноз кліматолога.

Раніше Politeka повідомляла, "Втекти не встигли": піщана буря накрила курорт в Одеській області, відео НП