Нова кохана українського телеведушего Володимира Остапчука здивувала несподіваними фактами про себе

Після того, як пара оголосила про відносини, дівчина відразу ж привернула увагу до себе і почала активно вести профіль в Instagram, захоплюючи фігурою і розповідями про гармонію. Цього разу під яскравим фото дівчина також відверто розповіла про таємні факти з свого життя.

При цьому і коханий Христини Володимир також не стримався, залишивши коментар зі своїми особистими фактами про неї.

Так, дівчина зазначила, що з кожним днем її аудиторія стає більше, тому вона вирішила розповісти кілька цікавих фактів про себе:⠀

«📌Мені 33, я не заміжня, дітей немає, але я абсолютно не потерпаю!

📌11 років Працюю приватним нотаріусом, обожнюю свою професію і роботу! Вибрала його сама!

📌Сплю ногами вгору ( не питайте)!

📌я сова, але хочу бути жайворонком!

📌Улюблені страва - львівські вареники!

📌Всі свої страви готую на око!

📌Для збору вранці мені треба 20 хвилин швидше ніж мій хлопець😂)!

📌Перед сном перевіряю закриті всі двері!

📌Всі квіти в моєму домі, як в шоу «П герой» - борються за виживання.

📌В 30 почала грати на ф-но.

📌В день п'ю 3 чашки кави.

📌Вмію відкладати ( збирати) гроші.

📌Шопінг стомлюючий для мене, так що справляюся швидко.

📌Обожнюю ходити в гості і приймати гостей!

📌Не люблю котів!

📌в 9 років поїхала в сім'ю в Англії вчити англійську і витратила за 3 дня всі гроші на іграшки!

📌 Музика завжди мене рятує від поганого настрою.

📌Дуже емоційна людина я», - підсумувала Христина.

Володимир також відреагував на пост коханої, зазначивши, що вона вперше спробувала сік з цього кокоса в 33 роки, з подарунків хлопцеві вибирає все найкраще собі, після сну перші півгодини з нею краще не розмовляти, а також Христина дуже погано пам'ятає дати і числа. «Мій телефон запам'ятовувала 2 місяці» - жартівливо написав артист.

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