Нова кохана українського телеведушего Володимира Остапчука здивувала несподіваними фактами про себе
Після того, як пара оголосила про відносини, дівчина відразу ж привернула увагу до себе і почала активно вести профіль в Instagram, захоплюючи фігурою і розповідями про гармонію. Цього разу під яскравим фото дівчина також відверто розповіла про таємні факти з свого життя.
При цьому і коханий Христини Володимир також не стримався, залишивши коментар зі своїми особистими фактами про неї.
Так, дівчина зазначила, що з кожним днем її аудиторія стає більше, тому вона вирішила розповісти кілька цікавих фактів про себе:⠀
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«📌Мені 33, я не заміжня, дітей немає, але я абсолютно не потерпаю!
📌11 років Працюю приватним нотаріусом, обожнюю свою професію і роботу! Вибрала його сама!
📌Сплю ногами вгору ( не питайте)!
📌я сова, але хочу бути жайворонком!
📌Улюблені страва - львівські вареники!
📌Всі свої страви готую на око!
📌Для збору вранці мені треба 20 хвилин швидше ніж мій хлопець😂)!
📌Перед сном перевіряю закриті всі двері!
📌Всі квіти в моєму домі, як в шоу «П герой» - борються за виживання.
📌В 30 почала грати на ф-но.
📌В день п'ю 3 чашки кави.
📌Вмію відкладати ( збирати) гроші.
📌Шопінг стомлюючий для мене, так що справляюся швидко.
📌Обожнюю ходити в гості і приймати гостей!
📌Не люблю котів!
📌в 9 років поїхала в сім'ю в Англії вчити англійську і витратила за 3 дня всі гроші на іграшки!
📌 Музика завжди мене рятує від поганого настрою.
📌Дуже емоційна людина я», - підсумувала Христина.
Володимир також відреагував на пост коханої, зазначивши, що вона вперше спробувала сік з цього кокоса в 33 роки, з подарунків хлопцеві вибирає все найкраще собі, після сну перші півгодини з нею краще не розмовляти, а також Христина дуже погано пам'ятає дати і числа. «Мій телефон запам'ятовувала 2 місяці» - жартівливо написав артист.
Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".
Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".
Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.