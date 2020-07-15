31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", поділилася в Instagram стильними кадрами в новому іміджі

Як відомо, зовсім скоро струнка акторка з яскравою посмішкою опиниться в центрі уваги цілої юрби чоловіків на шоу "Холостячка". Дівчина, яка стала популярна завдяки акторським талантам і перемоги на одному з сезонів шоу "Танці з зірками", стане першою головною героїнею в новому проекті. До цього лише жінки боролися за увагу чоловіків у проекті "Холостяк".

Перед стартом "Холостячки" Мішина Ксенія вирішила розповісти в Instagram про себе трохи більше, поділитися різними фактами, а також представити цілу серію фото з різних фотосесій. Зірка в цей раз з'явилася в незвичайному чорному платті, вкритому сітчастої тканиною. Причому доповнила свій наряд зірка грубуватими черевиками на тракторній підошві.

«Вагома і критична частина мене 🤪 Я з тих, для кого не існує таких понять як: правильно чи неправильно. У кожного своє ... з досвіду, мислення, бажання, бачення цього світу ...⠀ Тільки нехай усі будуть щасливі ❤️», - написала Ксенія.

Фанати відразу ж відреагували:

«Прекрасна», «Super fotka😀», «Неймовірна ❤️», «Повністю з тобою згодна!!! Чорний 🖤🖤🖤 onelove 👌🏻», «Красуня🤗😊», «Нереальна❤️❤️❤️», «Чарівна і приваблива у всіх образах! 🌟», «Аа яка красуня❤️🔥😍», «👍👍👍🤣🤣🤣🤣стиль-"Шалунья"!!!!!», «Правильно ++❤️❤️ будь щаслива 🤗😍», «В серіалі фортечна - Ви найкрасивіша! Нехай не ображаються інші актриси! Я думаю, головна роль Вам більше б підійшла😉».

До цього в інтерв'ю зірка зазначила, що зовсім не шкодує про те, що виховує сина одна. Тоді, в університеті трапилася любов, від якої у її з'явилося «особисте твір мистецтва – син Платон». У момент розставання з чоловіком зірка правда сумувала: «Був момент, коли я сиділа, плакала і вінілу весь світ… І лише через якийсь час зрозуміла, навіщо даються такі випробування», - розповіла Ксенія.

Тепер, після всього, що сталося, дівчина зазначає, що вона готова до нових відносин:

«Моє минуле сформувало мене як особистість, без нього мій шлях був би іншим. Я готова до нової любові. Я відкрита всьому новому. Немає страхів і немає образу ідеального чоловіка. Просто між нами має бути тотальне взаєморозуміння, одна хвиля, прагнення йти вперед разом, підтримувати один одного і довіряти. І любов. Найголовніше – взаємність почуттів і прагнень, розуміння без всяких заборон і обмежень,» - відзначає зірка.

Розповідаючи про сина, актриса зазначила, що батьки бажають своїм дітям кращого, щоб вони відбулися в житті.

«Але Платон буде таким, яким захоче бути. Захоче на сцену? Будь ласка. Сама знаю, як впливають заборони. Дитина повинна відчувати свободу у прийнятті рішень, інакше йому буде погано. Звичайно, потрібно направляти, але син сам визначиться», - зазначила зірка, коментуючи тему виховання дитини в поодинці.

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