Зеленський зробив заяву про заміну Смолія, все вирішиться найближчим часом: «Це буде…»

Володимир Зеленський обговорив призначення нового голови НБУ з главою МВФ Кристалиной Георгієвої.

Президент України провів телефонну розмову з головою Міжнародного валютного фонду у вівторок, 14 липня. У ході розмови він повідомив, що планує представити парламенту кандидатуру на звільнену посаду голови Нацбанку вже до кінця цього тижня.

За словами Зеленського, він вже зустрічався з представниками комерційних і державних банків і склав короткий список можливих кандидатів на посаду глави НБУ на основі пропозицій від представників банківського сектора.

Долар рекордно підскочить, в Раді зробили термінову заяву: «Треба змиритися з…»

В Україні можливе різке зростання курсу долара і стрибок цін на продукти, якщо Рада прийме скандальне рішення.

Про це розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Дмитро Наталуха.

«Треба змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою. Те, що буде певний сплеск цін і курсу у випадку, якщо буде прийнято таке рішення, це 100%», — зазначив він.

За словами нардепа, питання зростання цін буде залежати від того, куди підуть «звільнені» фінанси. Даний крок для країни може бути вимушеним, з-за хвилі рееміграції, яка почнеться після відкриття кордонів з Євросоюзом.

У Білорусі почалася зачистка «майдану», понад 220 затриманих: «Б'ють і змушують стояти на колінах»

У Білорусі на стихійні акції на підтримку кандидатів у президенти, яких ЦВК не зареєструвала кандидатами, бійці Омону затримали понад 220 осіб

Акції протесту пройшли в Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно, Могильові.

Як пишуть місцеві ЗМІ, омонівці і співробітники в цивільному часто використовують грубу фізичну силу до учасників "майдану", б'ють людей кийками, ногами і кулаками.

Деяких затриманих сьогодні ввечері в центрі Мінська співробітники ОМОН змушують стояти в автозаках на підлозі на колінах обличчям до сидіння з руками, заведеними за голову.

Нагадаємо, оскаженілий "майданом" Лукашенко терміново зв'язався з Путіним: "Цього не буде точно".

Як повідомляла Politeka, білоруси розлюбили Лукашенко, спалахнув "тихий" Майдан: "Навіть не віриться, що це Мінськ"

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