Зеленский сделал заявление о замене Смолия, все решится в ближайшее время: «Это будет…»

Владимир Зеленский обсудил назначение нового председателя НБУ с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Президент Украины провел телефонную беседу с главой Международного валютного фонда во вторник, 14 июля. В ходе разговора он сообщил, что планирует представить парламенту кандидатуру на освободившуюся должность председателя Нацбанка уже до конца этой недели.

По словам Зеленского, он уже встречался с представителями коммерческих и государственных банков и составил короткий список возможных кандидатов на должность главы НБУ на основе предложений от представителей банковского сектора.

Доллар рекордно подскочит, в Раде сделали срочное заявление: «Надо смириться с…»

В Украине возможен резкий рост курса доллара и скачек цен на продукты, если Рада примет скандальное решение.

Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Дмитрий Наталуха.

«Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%», — отметил он.

По словам нардепа, вопрос роста цен будет зависеть от того, куда пойдут «освобожденные» финансы. Данный шаг для страны может быть вынужденным, из-за волны реэмиграции, которая начнется после открытия границ с Евросоюзом.

В Беларуси началась зачистка «майдана», более 220 задержанных: «Избивают и заставляют стоять на коленях»

В Беларуси на стихийных акциях в поддержку претендентов в президенты, которых ЦИК не зарегистрировал кандидатами, бойцы ОМОНа задержали более 220 человек

Акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве.

Как пишут местные СМИ, омоновцы и сотрудники в штатском часто используют грубую физическую силу к участникам "майдана", избивают людей дубинками, ногами и кулаками.

Некоторых задержанных сегодня вечером в центре Минска сотрудники ОМОН заставляют стоять в автозаках на полу на коленях лицом в сиденье с руками, заведенными за голову.

Напомним, взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".

Как сообщала Politeka, беларусы разлюбили Лукашенко, вспыхнул "тихий" Майдан: "Даже не верится, что это Минск"

Также Politeka писала, что обидное прозвище вывело из себя Лукашенко, можно поплатиться: "Уже на майках написали..."