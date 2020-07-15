Популярна виконавиця Анна Седокова блиснула неймовірними вигинами в обтислому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Неможливо стати щасливою поки ти не знаєш, хто ти. Яка ти, а ти неймовірна», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Сєдокова позує в спокусливому купальнику, застигнувши в елегантній позі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Дівчина бомба», «милашка», «кайфова», «красуня», «ти неймовірно красива», «У вас дані відмінні ! Такого не навчиш. Красуня», «просто мрія», «бомба», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна виконавиця Анна Сєдокова похизувалася розкішними вигинами в тісному вбранні.

«Я жінка, яку хочуть⚡️Володіти, дізнатися, помацати, одружитися, бути матір'ю дітей, поговорити, дізнатися. Чи завжди це так? Ну вже немає. У школі я була гидким і нікому не потрібним каченям. Я дивилася на красивих дівчаток і мріяла стати як вони, мати все, що є у них. Я розплітала свої нескінченні кіски, цілувалася з помідорами й все чекала свого принца. Коли ж він прийде, а краще приїде на мерсі й врятує мене. Він так і не приїхав. Потрібно було щось робити. І я почала вчитися», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках.

А ще Politeka писала, що Сєдокова блиснула схудлою фігурою після дієти.

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