Популярная исполнительница украинского происхождения Анна Седкова сверкнула безупречной фигурой в тесном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Женская дружба существует. Может она не такая, как все о ней думают. Может не нужно встречаться каждый день и слушать бесконечные истории, как он с тем и она с ним. Может для дружбы достаточно уважения и любви?» — говорится в сообщении.

Так, Седокова рассказала, что считает Анну Хилькевич, звезду сериала «Универ», классной подругой.

«Я знаю, как ты относишься к мелочам и чтобы даже они были идеальны. И когда я пришла к тебе в салон, я увидела это. Идеальный маникюр. Идеальные мастера. Быстро, качественно и очень удобно. И идеальная ты», — подчеркивается в тексте сообщения.

Как сообщалось ранее, популярная исполнительница Анна Седокова похвасталась роскошными изгибами в тесном наряде.

«Я женщина, которую хотят⚡️Обладать, узнать, потрогать, жениться, быть матерью детей, поговорить, узнать. Всегда ли это было так? Ну уж нет. В школе я была гадким и никому не нужным утёнком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он прийдет, а лучше приедет на мерсе и спасёт меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться», - говорится в сообщении.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.