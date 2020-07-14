Популярна українська виконавиця Світлана Лобода побешкетувала на камеру у відвертій мінісукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Час вечірки», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Лобода демонстративно йде, виляючи стегнами в розкішній мінісукні, елегантно заглядаючи при цьому у камеру.

«Аж голова закрутилася», «нічого собі», «крутишка», «бомбезно виглядаєш», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, співачка Світлана Лобода в яскравому образі на відпочинку підкорила фанатів.

В цей раз знаменита артистка вирішила показати, як відпочиває у мінівідпустку з близькими. На новому кадрі, представленому в Instagram зірка позувала у просторій і звичайному одязі, під якою помітний напівпрозорий купальник, вдало підкреслює її груди.

Так, кілька днів тому Світлана вирушила з близькими на сонячний курорт і активно ділиться звідти жаркими фото, позуючи в самих різних образах. Співачка вирішила показати, як відпочиває у новому вбранні: під напівпрозорою сірою майкою можна помітити незвичайний тонкий купальник чорного кольору, з тканинними вставками, а сірі рвані шорти доповнюють вуличний «лук» знаменитості.

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