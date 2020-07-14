Известная певица Светлана Лобода в ярком образе на отдыхе покорила фанатов

В этот раз знаменитая артистка решила показать, как отдыхает в мини-отпуске с близкими. На новом кадре, представленном в Инстаграм звезда позировала в просторной и обычной одежде, под которой заметен полупрозрачный купальник, удачно подчеркивающий ее грудь, собщает Politeka.

Так, несколько дней назад Светлана отправилась с близкими на солнечный курорт и активно делится оттуда жаркими фото, позируя в самых разных образах. Певица решила показать, как отдыхает в новом наряде: под полупрозрачной серой майкой можно заметить необычный тонкий купальник черного цвета с тканевыми вставками, а серые рваные шорты дополняют уличный «лук» знаменитости.

«Ты сам рисуешь свою жизнь! Выбирай цвета ярче😊», - написала Лобода под постом.

Фанаты тут же отреагировали:

«Мы соскучились по тебе Светик 😘😻❤️», «Красотка ♥️ Фигура просто пушка, как бомба замедленного действия👑🔥», «Сияю яркой звездой 🤪», «Как скоро песня?🥺♥️», «Светлана, вы лучшая❤️❤️❤️», «Светлана мы скучаем❤️❤️❤️💔😘😻🔥», «❤️Так оно и есть . . . Сейчас этому учусь», «какая ты классная, это тебе 💐🌹🏵», «мы все еще помним и ждем #boomboom @lobodaofficial».

Также ранее Светлана показала, как прогуливалась с новой стрижкой - идеально ровными локонами с косой челкой, а также удивила бунтарским образом.

Примерив мини-шорты из кожи и такую же куртку в тон, певице удалось подчеркнуть свои стройные ножки и выставить их в удачном ракурсе. При этом черная майка, полностью розшитая пайетками также дополнила образ знаменитости. Напомним, днем ранее певица уже делилась похожим кадром в том же образе.

«Вам невероятно идёт этот образ!!!! Красотка, Лободушка💋❤️», «Какие фото 😍😍🤤», «Шикарна, как всегдааааааа», «Love is Lo❤️», «Как обычно просто супер - звезда 👑❤️⭐️», «Щидевральная Чика ❤️, а мы ждём не дождёмся нового трекп», «Когда там сингл? Неужели никто не угадал», «Светлана, вы обворожительны!🤗💖», «Какая красииивая, самая горячая блондинка😘😘❤️», «Какой образ🔥», - написали поклонники.

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