Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода пошалила на камеру в дерзком мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Время вечеринки», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Лобода демонстративно идет, виляя бедрами в роскошном мини-платье, элегантно заглядывая при этом в камеру.

«Аж голова закружилась», «ничего себе», «крутышка», «бомбезно выглядишь», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, певица Светлана Лобода в ярком образе на отдыхе покорила фанатов.

В этот раз знаменитая артистка решила показать, как отдыхает в мини-отпуске с близкими. На новом кадре, представленном в Инстаграм звезда позировала в просторной и обычной одежде, под которой заметен полупрозрачный купальник, удачно подчеркивающий ее грудь.

Так, несколько дней назад Светлана отправилась с близкими на солнечный курорт и активно делится оттуда жаркими фото, позируя в самых разных образах. Певица решила показать, как отдыхает в новом наряде: под полупрозрачной серой майкой можно заметить необычный тонкий купальник черного цвета с тканевыми вставками, а серые рваные шорты дополняют уличный «лук» знаменитости.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев