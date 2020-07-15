Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха, порадувала літнім знімком

Красуня вирішила продемонструвати свою струнку фігуру в купальнику і зовсім не даремно, передає Politeka.net.

Зірка красиво вигнулась, демонструючи апетитні форми в червоному купальнику з вирізом на спині і блискавкою в районі грудей.

Купальне вбрання ідеально підкреслило всі вигини Смеюхи. Фігура у неї просто неймовірна.

Грайлива артистка зробила губи "качечкою", навівши телефон на себе. Очі зірки закривали стильні окуляри.

В пості Вікторія міркує про те, як техніка вплинула на наше життя.

"З появою гаджетів з фотоапаратами весь світ поглинувся у приватну фотоіндустрію. 😁📸 Все це призвело до того, що зараз ми переживаємо фотографічний бум 💥 . Тобто я думаю, що зараз фотографія зайняла те місце, яке займала поезія роками раніше. Тому можна привітати кожного😂😂😂. З Днем фотографа мене і тебе❤️! P. S: Краще пізно, ніж ніколи!", - написала співачка.

За дві години пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Супер сексуальна Леді!", "Мілашка ❤️❤️❤️❤️", "Відсвяткуємо ж новим фото !🥳🤪", "Викулю, красуня ❤️❤️❤️❤️❤️", "Чарівна жінка", "Рятувальники Малібу👌👍😁", "Спасибі Викусік", "Мммм яка лапочка,солодкий персик!", "Красива", - написали користувачі мережі.

Красуня просто затьмарила Памелу Андерсон, яка знімалася в червоному купальнику в серіалі "Рятувальники Малібу".

Нагадаємо, Вікторія Смеюха показала, як разом зі своєю племінницею Лізою купалася в річці.

«Покатай мене велика черепаха... Вчора ще в морі пірнала, зараз на дачі з Лізою хлюпалася, а вже сьогодні ввечері буду купатися в оваціях глядачів. Ех! Благодать. А як проходить ваше літо?», - підписала фото вона.

Нагадаємо, солістка групи «Неангели» показала свої ідеальні форми.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику.

Також Politeka писала, солістка групи "Неангели" Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі.