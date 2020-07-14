Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, підкорила зовнішнім виглядом на одному із заходів

Герцогиня Кембриджська днями відвідала захід у рамках освітньої ініціативи корпорації ВВС "Tiny Happy People", пише Politeka.net.

Міддлтон для виходу вибрала чорне плаття з білим горошком. Наряд мав гудзики, кілька з яких герцогиня розстебнула.

Сукня підкреслила струнку талію. Спідниця була довгою, але при цьому з-під неї визирали модні босоніжки зі шнурівкою, яка підкреслила стрункість ніжок.

У повідомленні, оприлюдненому в офіційному акаунті королівської сім'ї, йдеться про те, коли можна подивитися випуск разом з Кейт.

Також в публікації йдеться про освітню ініціативу ВВС "Tiny Happy People". Виявляється в її рамках надається ряд безкоштовних цифрових ресурсів, спеціально призначених для підтримки батьків та опікунів у розвитку мови дітей від вагітності до чотирирічного віку.

За 19 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків та багато коментарів.

"Вона виглядає так чудово", "Герцогиня є втіленням доброти, співчуття, любові та сили. Герцогиня буде дивовижною королевою!", "Вона виглядає чудово і променисто… наша чудова турботлива герцогиня…", "Наша Герцогиня світиться - просто сяюча ✨", "Пишаюся тим, що Герцогиня продовжує розвиватися, попри пандемію. Сподіваюся, що це допоможе як можна більшій кількості нових батьків і опікунів", "Яка чудова нова ініціатива! Герцогиня така дивовижна з дітьми ☺️💕", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.