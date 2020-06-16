Кейт сперва не обращала внимание на принца

Принцу Уильяму пришлось пройти через испытания, прежде чем покорить сердце Кейт Миддлтон

Об этом пишет издание Hello.

Оказалось, принц Уильям серьезно опозорился перед приглянувшейся студенткой.

Кейт Миддлтон долгое время будоражила воображение наследника королевского престола, и наконец Уильям решился познакомиться с молодой студенткой. Принц уверенно направился в направлении девушки, но неожиданно споткнулся и распластался прямо у нее в ногах.

Забавную историю озвучил Том Куинн, автор нескольких книг о королевском семействе. По его словам, подобное унижение принцу Уильяму было тяжело пережить.

"Что за ужасное начало! Вы подумаете, что я полный неудачник!", - такими были первые слова герцога.

Но принцу Уильяму повезло, ведь после инцидента Кейт Миддлтон просто рассмеялась, и между будущими герцогами Кембриджскими завязалась теплая дружба.

К слову, Кейт Миддлтон покорила сердце наследница королевского престола своим равнодушием – многие студентки мечтали закрутить роман с принцом, а девушка, наоборот, не проявляла никакого интереса к члену королевской семьи.

Ранее мы сообщали о том, что Кейт Миддлтон наплевала на правила королевской семьи.

Дело в том, что герцогиня Кембриджская старается минимизировать присутствие нянь в жизни её детей, и поэтому сама охотно исполняет материнские обязанности. Например, она самостоятельно забирает своих детей из школы, что не приветствуется в Букингемском дворце.

Более того, Кейт Миддлтон открыто публикует информацию о своих детях в социальных сетях.

Также герцогиня любит самостоятельно делать портреты своих наследников, нарушая еще одно из правил дворца.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.