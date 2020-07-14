Жена британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон, покорила внешним видом на одном из мероприятий

Герцогиня Кембриджская на днях посетила мероприятие в рамках образовательной инициативы корпорации ВВС "Tiny Happy People", пишет Politeka.net.

Миддлтон для выхода выбрала черное платье с белым горошком. Наряд имел пуговицы, несколько из которых герцогиня расстегнула.

Платье подчеркнуло стройную талию. Юбка была длинной, но при этом из-под нее выглядывали модные босоножки со шнуровкой, подчеркнувшей стройность ножек.

В посте, обнародованном в официальном аккаунте королевской семьи, говорится о том, когда можно посмотреть выпуск вместе с Кейт.

Также в публикации говорится об образовательной инициативе ВВС "Tiny Happy People". Оказывается в ее рамках предоставляется ряд бесплатных цифровых ресурсов, специально предназначенных для поддержки родителей и опекунов в развитии языка детей от беременности до четырехлетнего возраста.

За 19 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.

"Она выглядит так прекрасно", "Герцогиня является воплощением доброты, сочувствия, любви и силы. Герцогиня будет удивительной королевой!", "Она выглядит великолепно и лучезарно… наша замечательная заботливая герцогиня…", "Наша Герцогиня светится - просто сияющая ✨", "Горжусь тем, что Герцогиня продолжает развиваться, несмотря на пандемию. Надеюсь, что это поможет как можно большему числу новых родителей и опекунов", "Какая замечательная новая инициатива! Герцогиня такая удивительная с детьми ☺️💕", - написали пользователи сети.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.