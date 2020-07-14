Популярна модель російського походження Ірина Шейк блиснула красою під час спекотної фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ще одна краса для туші від цієї ікони», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому кадрі Шейк притулилася до свого партнера по сцені – також жінки-моделі. Це справило справжній фурор серед її шанувальників.

«Я люблю її, Ірину Шейк! Ти найкраща», «як завжди прекрасна💖», «аж Нудить від цієї ізворорті», «красиві леді», «красиво і сексуально одночасно», «красуня від бога», «супер дівки!», — пишуть вони.

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На фото Ірина позує в затемнених окулярах і з розпущеним волоссям. Красуню знімали в профіль, а одяг на ній не виявилося. Шейк спокусливо вигнулась і підняла очі до сонця. Фотографу вдалося зловити потрібний момент, щоб знімок вийшов дуже цікавим і передавав красу зірки.

"Мій всесвіт", - написала Ірина.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів.

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