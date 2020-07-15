Погода в Україні 15 липня піднесе неприємний сюрприз мешканцям кількох регіонів, їх заллють грозові дощі

Про це повідомляє Politeka.

Так, на західній Україні вдень очікується до +23 градусів дня. Вночі похолоднішає ще більше, місцями до +9 за Цельсієм.

На півночі накриють грозові дощі Чернігівську область. Тут стовпчик термометра покаже від 17 до 22 тепла. Уночі очікується від 11 до 14 за Цельсієм.

У центрі країни дощі з грозою накриють Полтавську область. Попри це, повітря в денний час прогріється до 21-27 градусів. Уночі буде свіже – від 9 до 13 градусів тепла.

На півдні синоптики прогнозують ще тепліше: вдень від 24 до 27 градусів. Вночі похолодає до 13-16 зі знаком «плюс».

А ось частина східних регіонів накриють грозові дощі. Опадів варто чекати жителям Харківської області. Попри це, повітря буде в районі 20-24 градусів за Цельсієм. Вночі повітря буде свіже – від 12 до 14 градусів.

У Києві буде сьогодні свіжо, але без опадів. Вдень на вулиці очікується від 21 до 24 градусів тепла. Вночі знизиться до 12-14 градусів.

Крім того, синоптики попередили про те, що в Сумській і Харківській області будуть сильні пориви вітру, аж до 15-20 м/с. Вночі очікуються сильні зливи, а в Миколаївській, Донецькій, Херсонській областях та Криму навпаки — підвищений рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що Україну чекає нова погодна аномалія, прогноз кліматолога.

Раніше Politeka повідомляла, "Втекти не встигли": піщана буря накрила курорт на Одещині, відео ПП