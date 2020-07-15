Погода в Україні 15 липня піднесе неприємний сюрприз мешканцям кількох регіонів, їх заллють грозові дощі
Про це повідомляє Politeka.
Так, на західній Україні вдень очікується до +23 градусів дня. Вночі похолоднішає ще більше, місцями до +9 за Цельсієм.
На півночі накриють грозові дощі Чернігівську область. Тут стовпчик термометра покаже від 17 до 22 тепла. Уночі очікується від 11 до 14 за Цельсієм.
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У центрі країни дощі з грозою накриють Полтавську область. Попри це, повітря в денний час прогріється до 21-27 градусів. Уночі буде свіже – від 9 до 13 градусів тепла.
На півдні синоптики прогнозують ще тепліше: вдень від 24 до 27 градусів. Вночі похолодає до 13-16 зі знаком «плюс».
А ось частина східних регіонів накриють грозові дощі. Опадів варто чекати жителям Харківської області. Попри це, повітря буде в районі 20-24 градусів за Цельсієм. Вночі повітря буде свіже – від 12 до 14 градусів.
У Києві буде сьогодні свіжо, але без опадів. Вдень на вулиці очікується від 21 до 24 градусів тепла. Вночі знизиться до 12-14 градусів.
Крім того, синоптики попередили про те, що в Сумській і Харківській області будуть сильні пориви вітру, аж до 15-20 м/с. Вночі очікуються сильні зливи, а в Миколаївській, Донецькій, Херсонській областях та Криму навпаки — підвищений рівень пожежної небезпеки.
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