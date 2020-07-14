Тарабарова розповіла про будівництво свого «сімейного гніздечка»

Очікування дитини - найсприятливіший період для «гніздування». Ось і Світлана Тарабарова, яка очікує другу дитину, разом з чоловіком обзавелася власним будинком. Тепер на них чекають інші життєві радості - ремонт і переїзд. Про це співачка розповіла в своєму Instagram, пише Politeka.

У житті Світлани Тарабарової відбулися зміни - співачка чекає на народження другої дитини, а крім того, вони разом з чоловіком Олексієм Бондарем купили власний будинок. Тепер зоряній парі потрібно робити ремонт у своїй оселі і встигнути його завершити до народження малюка.

При цьому співачка відзначає, що свій будинок - це щастя для неї, оскільки до цього вона 13 років жила в знімних квартирах. Будинок співачки знаходиться в закритому котеджному комплексі в семи кілометрах від Києва. При цьому, пара купила «голі стіни», без будь-якого ремонту, тому облаштовувати своє житло їм доведеться самостійно. Але, за заявою Тарабарової, робота в домі вже йде на повну.

На фото, які зірка виклала в соцмережі, вона буквально світиться від щастя і розповідає передплатникам про проект свого маєтку. Знаходиться він в котеджному комплексі в семи кілометрах від Києва, але інші деталі співачка розкривати відмовилася.

Однак, вона додала, що після багатьох експериментів стало ясно, що без хорошого дизайн-проекту неможливо щось побудувати, тому подружжя звернулося в дизайнерську фірму, де їм і зробили креслення. Співачка хвалиться: тепер у неї буде кухня мрії, а у сина Івана і майбутнього малюка - простір для ігор.

«Наш майбутній світлий і теплий будинок! .. У малих з'явиться простір для ігор, а я нарешті отримаю можливість побудувати кухню мрії і гардеробну кімнату» - розповіла Тарабарова.

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