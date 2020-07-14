Український громадський діяч Андрій Пальчевський, який нещодавно зареєстрував свою політичну силу "Перемога Пальчевського", розповів про свою команду
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Апостроф".
Пальчевський підкреслив, що свою кар'єру збудував сам, тому абсолютно незалежний від олігархів.
"Будучи у своєму віці і стані, я досить незалежний, щоб говорити правду. Ні в яких схемах не перебував. Нікому з олігархів чи політиків не зобов'язаний своєю кар'єрою. Можу навіть послати до бісової матері і періодично посилаю. Розумієте, будучи підприємцем, я спілкувався з Річардом Бренсоном, Маргарет Тетчер. Це люди великого масштабу планування. Спілкуючись з ними, розумієш, чому їхні країни процвітають. У них при владі державні діячі, а у нас – політики. З другими не маю нічого спільного. Треба гнати геть негідників, які обралися, спекулюючи на людських сподіваннях", - переконаний громадський діяч.
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Пальчевський розповів, за яким принципом відбирає людей в свою команду, підкресливши, що різноманітним кавээнщикам там не місце.
"За своє життя я виступав організатором багатьох успішних підприємств і створив тисячі робочих місць. Тому дуже добре відрізняю людину справи від умільця працювати язиком. Так, у тому числі і в тому сенсі, про який ви подумали. Такі мені не до вподоби. Моя політична команда у процесі створення. В "Перемозі Пальчевського" немає "любих друзів", кумів та інших кавеенщиків. Мені в команду потрібні люди, які проявили себе у практичному вирішенні питань. Створив бізнес? Вмієш організовувати людей? Умієш навчати? Будь ласка. А ось заробітчанам і щурам, які використовують мовне питання для прикриття питань, тут не місце", - підкреслив політик.
Пальчевський також зазначив, що особисто несе відповідальність за рішення команди, саме тому його прізвище винесено в назву політсили.
Що стосується політичної програми і місії його партії, тут все просто і лаконічно: політик має намір кинути всі сили на те, щоб об'єднати людей, допомогти їм стати багатшими і незалежними, піти від впливу як Росії, так і Заходу, підняти економіку і медицину.
"Моя місія – зібрати навколо себе професіоналів і людей справи, які мислять категоріями держави, а не живуть думками про пісочниці і корито", - підкреслив Пальчевський.
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