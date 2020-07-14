"Нікому з олігархів чи політиків не зобов'язаний своєю кар'єрою, можу навіть послати до бісової матері"

Український громадський діяч Андрій Пальчевський, який нещодавно зареєстрував свою політичну силу "Перемога Пальчевського", розповів про свою команду

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Пальчевський підкреслив, що свою кар'єру збудував сам, тому абсолютно незалежний від олігархів.

"Будучи у своєму віці і стані, я досить незалежний, щоб говорити правду. Ні в яких схемах не перебував. Нікому з олігархів чи політиків не зобов'язаний своєю кар'єрою. Можу навіть послати до бісової матері і періодично посилаю. Розумієте, будучи підприємцем, я спілкувався з Річардом Бренсоном, Маргарет Тетчер. Це люди великого масштабу планування. Спілкуючись з ними, розумієш, чому їхні країни процвітають. У них при владі державні діячі, а у нас – політики. З другими не маю нічого спільного. Треба гнати геть негідників, які обралися, спекулюючи на людських сподіваннях", - переконаний громадський діяч.

Пальчевський розповів, за яким принципом відбирає людей в свою команду, підкресливши, що різноманітним кавээнщикам там не місце.

"За своє життя я виступав організатором багатьох успішних підприємств і створив тисячі робочих місць. Тому дуже добре відрізняю людину справи від умільця працювати язиком. Так, у тому числі і в тому сенсі, про який ви подумали. Такі мені не до вподоби. Моя політична команда у процесі створення. В "Перемозі Пальчевського" немає "любих друзів", кумів та інших кавеенщиків. Мені в команду потрібні люди, які проявили себе у практичному вирішенні питань. Створив бізнес? Вмієш організовувати людей? Умієш навчати? Будь ласка. А ось заробітчанам і щурам, які використовують мовне питання для прикриття питань, тут не місце", - підкреслив політик.

Пальчевський також зазначив, що особисто несе відповідальність за рішення команди, саме тому його прізвище винесено в назву політсили.

Що стосується політичної програми і місії його партії, тут все просто і лаконічно: політик має намір кинути всі сили на те, щоб об'єднати людей, допомогти їм стати багатшими і незалежними, піти від впливу як Росії, так і Заходу, підняти економіку і медицину.

"Моя місія – зібрати навколо себе професіоналів і людей справи, які мислять категоріями держави, а не живуть думками про пісочниці і корито", - підкреслив Пальчевський.

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