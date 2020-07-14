"Никому из олигархов или политиков не обязан своей карьерой, могу даже послать к чертовой матери"

Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский, который недавно зарегистрировал свою политическую силу "Перемога Пальчевського", рассказал о своей команде

Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".

Пальчевский подчеркнул, что свою карьеру построил сам, поэтому абсолютно независим от олигархов.

"Будучи в своем возрасте и положении, я достаточно независим, чтобы говорить правду. Ни в каких схемах не находился. Никому из олигархов или политиков не обязан своей карьерой. Могу даже послать к чертовой матери и периодически посылаю. Понимаете, будучи предпринимателем, я общался с Ричардом Бренсоном, Маргарет Тетчер. Это люди большого масштаба планирования. Общаясь с ними, понимаешь, почему их страны процветают. У них при власти государственные деятели, а у нас – политики. Со вторыми не имею ничего общего. Надо прочь гнать негодяев, которые избрались, спекулируя на человеческих надеждах", - уверен общественный деятель.

Пальчевский рассказал, по какому принципу отбирает людей в свою команду, подчеркнув, что разнообразным кавээнщикам там не место.

"За свою жизнь я выступал в качестве организатора многих успешных предприятий и создал тысячи рабочих мест. Поэтому очень хорошо отличаю человека дела от умельца работать языком. Да, в том числе и в том смысле, о котором вы подумали. Такие мне не по нраву. Моя политическая команда в процессе создания. В "Перемоге Пальчевского" нет "любых друзив", кумовей и прочих кавээнщиков. Мне в команду нужны люди, которые проявили себя в практическом решении вопросов. Создал бизнес? Умеешь организовывать людей? Умеешь обучать? Пожалуйста. А вот заробитчанам и крысам, которые используют языковый вопрос для прикрытия делишек, здесь не место", - подчеркнул политик.

Пальчевский также отметил, что лично несет ответственность за решения команды, именно поэтому его фамилия вынесена в название политсилы.

Что касается политической программы и миссии его партии, тут все просто и лаконично: политик намерен бросить все силы на то, чтобы объединить людей, помочь им стать богаче и независимей, уйти от влияния как России, так и Запада, поднять экономику и медицину.

"Моя миссия – собрать вокруг себя профессионалов и людей дела, которые мыслят категориями государства, а не живут мыслями про песочницы и корыто", - подчеркнул Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский приструнил власть за разгульный образ жизни: "Я понял - это конец, и не ошибся".

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