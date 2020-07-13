"Человек, который проходил через сложное испытание славой и весельем, был потом вызван нашим народом в ипостаси отца нации"

Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский прошелся по основным ошибкам украинской власти, на которую народ возлагал большие надежды

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Пальчевский вспомнил об экс-главе Офиса президент Андрее Богдане.

«Я перечитываю Платона периодически. Недавно читаю, простая мысль: «Самое главное в любом деле – начало». Когда я увидел Андрея Иосифовича Богдана рядом с нашим президентом, я понял, это конец. И, к сожалению. Не ошибся, предчувствия плохие меня не обманули», - заявил Пальчевский.

Общественный деятель напомнил о связи Богдана с олигархом Игорем Коломойским.

«Богдан, наверное, хорош, он пробивной, веселый, задорный, только я не понимаю, как Богдано подобные люди могут в принципе становиться в острие перестройки страны, оттого что символизировал Богдан, который, как вы помните, помимо друга президента, был еще и юристом одного из главных кукловодов этой страны, олигарха К. И, как вы понимаете, такие связи олигарха К никуда не подевались, по той простой причине, что люди во время своей экономической деятельности, могу вам сказать это на собственном примере, заключают сделки, сути которых не всегда хочется говорить. Особенно в олигархическом бизнесе. Потому что они всегда за счет народа», - заявил Пальчевский.

«Эти люди проводят… их совместное времяпрепровождение… оно всегда характеризуется, я бы сказал, экстремальным весельем. Экстрим в употреблении тех или иных горячительных напитков, пении тех, или иных песен. Проведение, которое… если бы мы с вами играли на рояле или еще на чем-то таким образом, вряд ли вас пригласили бы на работу», - отметил он.

Пальчевский добавил, что избирая Владимира Зеленского, украинцы возлагали на него большие ожидания.

«На самом деле, я же не осуждаю за веселье людей, нет. Но получилось так, что человек, который проходил через это сложное испытание славой и весельем, был потом вызван нашим народом в другой ипостаси. В ипостаси отца нации, такой себе Укратюрк…Вместо Ататюрка… Первое, что ждал от него народ, это справедливость и, как не странно, аскеза. Это, я сказал бы, очень сдержанный способ жизни, когда материальные ценности отодвигаются от тебя навсегда, потому что моральные, идейные, выдвигаются на первый план», - заявил общественный деятель.

Пальчевский добавил, что украинцы ожидали, чтобы новоизбранный лидер вернул словам «реформы», «борьба с коррупцией» и т. д. их первоначальный смысл.

«Этому человеку надо было зайти и вернуть этим словам их первоначальный смысл. И для этого надо начинать с себя. Надо начинать с ношения маски с не захождения в заведения, которые закрыты по вашей инициативе…», - подчеркнул Андрей Пальчевский.

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