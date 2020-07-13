Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва вирішила похвалитися розкішними формами без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Астаф'єва позує лише в латексних штанях без верху, прикриваючи розкішний бюст волоссям і рукою. Попри це, в кадр потрапили значні принади знаменитості.

На іншому знімку Астаф'єва позує все в тому ж вбранні, проте на цей раз вже боком. Волосся співачка вирішила відкинути назад, але руку все ж тримає на значних вигинах.

Уточнимо, що шанувальники співачки були в захваті від неймовірної краси кумира, і активно лайкали фотографії Астаф'євої. Однак що-небудь сказати, вони не зважилися.

До цього ми розповідали, що співачка та актриса Даша Астаф'єва вразила шанувальників новим спекотним кадром

На ньому знаменитість позує в одному золотому купальнику, який ледь приховує і помітно підкреслює її природні чесноти. Даша Астаф'єва варто босими ногами на плитці, спираючись рукою на дощату терасу якогось кафе чи ресторану. Судячи з тіні на знімку, красуня дивиться прямо на сонце, а тому сильно примружує очі.

Користувачі соціальної мережі із захопленням зустріли пляжне фото артистки й залишили багато компліментів в коментарях.

Нагадаємо, Астаф'єва «позбулася ока» заради відвертого способу.

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