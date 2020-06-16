Пластический хирург, бывший муж звезды из группы "Неангелы" Славы Каминской, Эдгар, показал, как развлекается с новой любовницей

Новой избранницей мужчины стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, Ольга Богатая. Девушка не только уже познакомилась с детьми Эдгара, но и отправилась вместе с ним на жаркий отдых, о чем пара публично сообщила в социальной сети Инстаграм, прекратив скрываться и показав свои развлечения, пишет Politeka.net.

Не секрет, что Ольга привлекла внимание фанатов бывшией супруги Эдгара - Славы Каминской. При этом девушка стоически выдержала все нападки и любопытные вопросы. Сейчас пара наслаждается отпуском и делится теплыми видео и фото. В этот раз влюбленные похвасталасись летними образами у бассейна.

Отметим, Эдгар Каминский развелся с артисткой в прошлом году. В браке у пары родилось двое детей. И вот у Эдгара - новые отношения. Ольга Богатая рассказала, что первый шаг в отношениях сделал именно хирург.

По словам женщины, Каминский всегда поступал, как настоящий и достойный мужчина. Бывший муж Славы, завоевывал сердце Ольги и делал все, чтобы отношения развивались.

"Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день», - рассказала Богатая телеканалу "Україна".

Ольга уже даже познакомилась с детьми возлюбленного: сыном и дочерью, Леоном и Лаурой. К слову у арт-директора, тоже есть сын. Таким образом, у пары трое детей.

"Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья - это самое главное», - поделилась Ольга. Есть люди, которые переживают, как реагирует на новую возлюбленную Слава. Однако Ольга поспешила успокоить. Как она отметила, у обеих хорошие отношения.

"Это же мама детей и бывшая супруга, поэтому это большое уважение у меня ко всей семье», - сообщила Богатая.

Напомним, что любовница Каминского показалась в белье и выдала пикантные детали отношений: "Прямо на вечеринке...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каминская наконец-то показала нового любовника: "Так похож на Эдгара...".

Также Politeka писала, что Эдгар Каминский забрал двоих детей у жены на отдых: "Тебе это не забудут".