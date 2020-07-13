35-летний пластический хирург Эдгар Каминский, бывший муж певицы Славы Каминской из "НеАнгелов", взбудоражил атмосферными снимками с новой пассией

Как передает Politeka.net, Эдгар опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив их длинным стихотворением. Хирург посвятил и кадры, и теплые строчки новой любовнице, которая отмечает день рождения - Ольге Богатой.

О девушке известно, что она является арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта и что у нее есть сын.

"Погнали со мной, хоть до самого края света?!

И домашним скажи, чтоб не ждали тебя домой.

Когда кончится вирус и снимутся все запреты.

Погнали со мной?..



"Улыбашка♥️, с днём рождения 🎈! Погнали со мной?)", - подписал счастливый Каминский.

На одном из фото Ольга всем телом прильнула к Эдгару. Пара позировала у воды на закате. Кажется, они остановились в шаге от поцелуя.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Да будет срач под этими прекрасными фотками от защитников Славы 😀😁"

"Милейшая пара, так и веет нежностью 🙌 Берегите друг друга 🥰"

"Так рассказываем, что за сия красавица новая, где взялась 😂"

"Как трогательно❤️😭С именинницей💖"

"Слава другая: настоящая, яркая, живая! Как можно сравнивать абсолютно две разные личности??"

"Ох любите вы раков женщин)"

"Ну наконец-то рядом достойная, статная женщина. А то со Славой только позориться. Гармоничная пара👍"

"Хорошенькие👍👍👍Слава ему не подходила"

Ранее мы сообщали, Ольга Богатая в "сториз" похвасталась бюстом, показав его крупным планом. На видео красотка в купальнике уселась на руки к Эдгару.

Напомним, что любовница Каминского показалась в белье и выдала пикантные детали отношений: "Прямо на вечеринке...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каминская наконец-то показала нового любовника: "Так похож на Эдгара...".