35-летний пластический хирург Эдгар Каминский, бывший муж певицы Славы Каминской из "НеАнгелов", взбудоражил атмосферными снимками с новой пассией
Как передает Politeka.net, Эдгар опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив их длинным стихотворением. Хирург посвятил и кадры, и теплые строчки новой любовнице, которая отмечает день рождения - Ольге Богатой.
О девушке известно, что она является арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта и что у нее есть сын.
"Погнали со мной, хоть до самого края света?!
И домашним скажи, чтоб не ждали тебя домой.
Когда кончится вирус и снимутся все запреты.
Погнали со мной?..
"Улыбашка♥️, с днём рождения 🎈! Погнали со мной?)", - подписал счастливый Каминский.
На одном из фото Ольга всем телом прильнула к Эдгару. Пара позировала у воды на закате. Кажется, они остановились в шаге от поцелуя.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Да будет срач под этими прекрасными фотками от защитников Славы 😀😁"
"Милейшая пара, так и веет нежностью 🙌 Берегите друг друга 🥰"
"Так рассказываем, что за сия красавица новая, где взялась 😂"
"Как трогательно❤️😭С именинницей💖"
"Слава другая: настоящая, яркая, живая! Как можно сравнивать абсолютно две разные личности??"
"Ох любите вы раков женщин)"
"Ну наконец-то рядом достойная, статная женщина. А то со Славой только позориться. Гармоничная пара👍"
"Хорошенькие👍👍👍Слава ему не подходила"
Ранее мы сообщали, Ольга Богатая в "сториз" похвасталась бюстом, показав его крупным планом. На видео красотка в купальнике уселась на руки к Эдгару.
Напомним, что любовница Каминского показалась в белье и выдала пикантные детали отношений: "Прямо на вечеринке...".
Как сообщала Politeka, счастливая Каминская наконец-то показала нового любовника: "Так похож на Эдгара...".