Відома модель Памела Андерсон показала себе і запалила не тільки серця фанатів

Красуня в цей раз була тільки в нижній білизні. На Памелі можна помітити шовковий бюстгальтер, який був із стрічок. Андерсон позувала досить крупно, тому можна насолодитися пишним бюстом зірки. Волосся модель залишила розпущеним, а в руці тримала вишню, яку прикусила зубами. Завдяки цьому фото вийшло дуже гарячим і красуня отримала безліч компліментів на свою адресу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", "Боже, чорт візьми", "Добрий ранок, дорога Памела. Як справи дорога любов? Я люблю тебе так багато прекрасної любові. Цілую тебе дорога Памела", "Чарівно", "найкрасивіша жінка на світі", "Ви прекрасні", "Ваша краса чарівна і прекрасна. Ти найкраща, ти найкрасивіша жінка в світі".

Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала свіжий ніжний образ і розповіла про важливий день.

На фото Памела позує без одягу і лежить на ліжку, де розкидані пелюстки і цілі квіти троянд. Красуня спокусливо вигнулася, а волосся залишила розпущеним. Андерсон не дивилася в об'єктив камери, але це не завадило стати фото дуже спокусливим.

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